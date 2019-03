Ostalb | Freitag, 08. März 2019 Freitag, 08. März 2019

Minister-​Besuch zum Gartenschau-​Endspurt in Mögglingen und Böbingen

Die Tage werden zwar wieder länger, aber die Zeit bis zur Eröffnung der interkommunalen Gartenschau entlang der Rems wird immer kürzer. Wie weit die Vorbereitungen in Mögglingen und Böbingen gediehen sind, schaute sich der zuständige Minister gestern an und würdigte, was dort geleistet wird.

Diese beiden Orte im oberen Remstal sind ihre Aufgabe auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise angegangen. Während in Böbingen ein großer Bürgerpark – mit vielen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in der Au zwischen dem Klotzbach und dem ehemaligen Bahndamm – komplett neu geschaffen wurde, hat Mögglingen an vielen Stellen im Zentrum Plätze zum Verweilen angelegt und eigentlich schon vorhandene, aber in ihrer Schönheit zuvor nicht so wahrnehmbare Sehenswürdigkeiten in den Blickpunkt gerückt. Die Rems-​Zeitung war bei der Besichtigung dabei und berichtet in der Samstagsausgabe ausführlich und mit vielen Bildern darüber.

