60 . Torhaus-​Gespräch: Innenminister Thomas Strobl zu Gast

Zu mehreren Terminen weilte Innenminister Thomas Strobl am Freitag im Ostalbkreis, unter anderem auch in Heubach und Waldstetten. In Gmünd stattete er gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Stefan Scheffold dem Verein Brücke nach Osten im Torhaus einen Besuch ab.

„Ich finde das, was Sie tun, aller Ehren wert“, so Scheffold an die Mitglieder des Vereins Brücke nach Osten gerichtet. Genau deshalb war es ihm auch wichtig, dass Strobl als zuständiger Minister für Vertriebenenfragen den Verein kennenlernt. Vom Besuch des Innenministers im Torhaus berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.

