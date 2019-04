Zeiselberg bekommt „Glücklichter“

Am Dienstag, 16 . April, beginnt die Montage der „Glücklichter“ am neuen Aufgang zum Zeiselberg. Es handelt sich um eine Spendenaktion zugunsten desselben. Insgesamt gab es 1000 „Glücklichter“ zu erstehen — 250 davon stehen noch zum Verkauf.

Am Montag trafen sich Vertreter des AltersgenossenvereinsSchwäbisch Gmünd, des Dachverbandes der Gmünder Altersgenossen, eine Mitarbeiterin des „Glücklicht“-Büros am Marktplatz und BürgermeisterJoachim Bläse auf dem Zeiselberg. Der Grund: die offizielle Übergabe der „Glücklichter“ für denund an den Dachverband. Mehr über die „Glücklicht“-Aktion am Zeiselberg lesen Sie im Lokalteil der Rems-​Zeitung am Dienstag,. April.

