Auf dem Marktplatz zusammengeschlagen

Am Karfreitag, gegen 5 Uhr, wurden in Schwäbisch Gmünd, am Marktplatz Höhe des „Nanu Nana“ zwei 24 jährige Männer von einer südländischen Tätergruppe zunächst verbal und schließlich auch körperlich angegangen. Die Gruppe schlug und trat auf die beiden Männer ein.

Bei der Tätergruppe soll es sich nach Angaben der Geschädigten um türkischstämmige Männer im Alter zwischenJahre handeln. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (/​) zu melden.

