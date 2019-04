Normannia Gmünd rutscht auf vorletzten Platz der Oberliga ab

» Sonntag, 28. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Mit 0 : 1 hat sich Fußball-​Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd beim Favoriten FC Villingen in einer hart umkämpften Partie geschlagen geben müssen, doch anders als in den vergangenen Partien hat die Mannschaft von Holger Traub diesmal einiges Positives mit nach Hause nehmen können.

93

400

90

30

„Das Spiel war heute so wechselhaft wie das Wetter, Villingen holte sich einen Arbeitssieg, wir haben ein aufreibendes Abnutzungsspiel gesehen, in dem keiner dem anderen etwas geschenkt hat“, analysierte Traub die Partie. Und weiter: „Leider fehlte uns auch heute wieder etwas Glück und es war zu wenig, was wir in und um den gegnerischen Strafraum zu bieten hatten.“





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Egal, was in den vergangenen Wochen spekuliert wurde, die Gmünder Elf zeigte in Villingen ein grandioses Beispiel an Einsatzbereitschaft, kämpfteMinuten unverdrossen, gab keinen Zentimeter des Rasens in der Villinger MS-​Technologie-​Arena preis und präsentierte sich als Einheit, in der jeder für jeden kämpfte. So ist es nicht verwunderlich, wenn Gmünds Cheftrainer Holger Traub nach dem Spiel seine Jungs lobte: „Ich bin heute stolz auf meine Mannschaft.“Dass es trotz allem nicht mindestens zu einem Punkt reichte, ist ein Grundproblem der Gmünder. Erneut war es die mangelnde Torausbeute. DieZuschauer sahen überMinuten zwar keinen spielerischen Leckerbissen, Höhepunkte waren selten, stattdessen war großer Kampf beider Teams angesagt. In den letztenMinuten der Begegnung, als die Gmünder alles auf eine Karte setzten und unverdrossen das Villinger Tor berannten, verpassten es die Hausherren jedoch aufgrund teils unsauber zu Ende gespielter Konter, ein weiteres Tor zu erzielen. So blieb es bis zum Abpfiff eine knappe Kiste.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer

183 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57