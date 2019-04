Iggingen | Mittwoch, 03. April 2019 Mittwoch, 03. April 2019

Gemeinde Iggingen steigt ins Quartiersmanagement ein

Quartiersmanagement – das ist doch was für große Städte und nichts für ein Dorf, in dem fast jeder jeden kennt. Dies hat sich der Igginger Bürgermeister Klemens Stöckle zunächst auch so gedacht, als ihm die Idee vorgetragen wurde, dieses Projekt zu starten. Doch inzwischen ist er überzeugt, dass dabei etwas Gutes herauskommt.





Warum sich die ursprüngliche Ansicht des Bürgermeisters geändert hat, wird in der Rems-​Zeitung am 3 . April erklärt.



Ein Schwerpunkt des Igginger Quartiersmanagements wird „Wohnen im Alter“ sein. Und es gehe nicht zuletzt darum, im Sinne eines „Netzwerks“ die bereits bestehenden guten Angebote für Senioren stärker in den Blickpunkt zu rücken. Auch neue Begegnungsräume, die ab Herbst im alten Amtshaus geschaffen werden, sollen in das Konzept eingebunden werden.

