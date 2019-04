Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 07. April 2019 Sonntag, 07. April 2019

Bassano-​Nachfolge ist geklärt

Nach 15 Jahren hören die Brüder Winfried und Berthold Staiber als Betreiber des Gastronomiebetriebes „Bassano“ am Johannisplatz zum Ende diesen Monats auf (die Rems-​Zeitung berichtete). Nun steht der Nachfolger fest: die GS-​Gastronomiebetriebe werden ab 1 . Mai das Lokal übernehmen.

Das Unternehmen betreibt bereits Lokale im Remsgarten-​Bereich, beim Turm-​Theater sowie am Mutlanger Berg in Gmünd. Geschäftsführer Sridevan Sriskandarajah will sich zeitnah mit den bisherigen Betreibern des Lokals ins Benehmen setzen, um die Personalfrage zu klären. Beide Parteien sind sich offensichtlich einig, dass – so gewollt – die komplette Belegschaft übernommen werden soll. Über eine Änderung des Gastronomie-​Konzepts wollte der neue Pächter noch keine Angaben machen. Unklar ist bislang auch noch, ob es einen fließenden Übergang geben wird, oder ob das Bassano ab. Mai vorläufig geschlossen bleibt.

