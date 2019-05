Hauptversammlung des Stadtverbandes Sport: Ralf Wiedemann stellt sich zur Wiederwahl

Der Stadtverband Sport der Stadt Schwäbisch Gmünd trifft sich am kommenden Montag, 19 . 30 Uhr, zu seiner Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 in der Villa Hirzel. Der Vorsitzende Ralf Wiedemann ist bereit für eine zweite Amtsperiode und stellt sich zur Wiederwahl.

Mit dem gegenwärtigen Stillstand bei der Diskussion um ein neues Hallenbad in Schwäbisch Gmünd und der von Oberbürgermeister Richard Arnold ausgerufenen Denkpause hadert der Vorsitzende des Stadtverbands Sports: „Da tut sich leider nicht viel und befinden wir uns derzeit auf dem Stand vom Dezember des vergangenen Jahres. Die Denkpause geht mir zu lange.“





Warum Ralf Wiedemann von einer Kombibad-​Lösung im Schießtal nichts hält und welche Veränderung es in diesem Jahr bei den Stadtsportlehrern gibt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18 . Mai.



Traditionell bilanziert der Stadtverband Sport bei seiner Hauptversammlung das vergangene Geschäftsjahr. In seinem Bericht wird der Vorsitzende Ralf Wiedemann auf das gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Gmünd ins Leben gerufene Trainer-​Netzwerk eingehen. „Da sind wir auf einem guten Weg und haben schon einige Fortbildungen und Seminare anbieten können“, zeigt sich Wiedemann zufrieden. Gemeinsam mit den Sportvereinen soll mit dieser Akademie die Trainer– und Übungsleitersituation in Schwäbisch Gmünd nachhaltig verbessert werden. Doch genau im Schulterschluss mit den Vereinen sieht Wiedemann noch Verbesserungspotenzial: „Da müssen die Vereine noch aktiver mitwirken und dabei sein. Denn nur die Vereine selber können Übungsleiter generieren – und nicht wir“, fordert der Vorsitzende mehr Bereitschaft, den eingeschlagenen Weg mitzugehen und mehr Feedback der Vereine.Um eine bessere Qualität der Übungsleiter zum Wohle der Vereine gewährleisten zu können, fordert der Stadtverband Sport mehr städtische Zuschüsse. Die Jugendförderung soll erhöht werden. „Da hat sich seit fastJahren nichts mehr getan und ist deutlich mehr Geld notwendig als dieEuro, die aktuell jährlich ausgeschüttet werden“, so Wiedemann.

