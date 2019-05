Interview mit Trainer Benjamin Bilger von der TSG Hofherrnweiler

» Samstag, 18. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Screenshot: Lämmerhirt

Es ist noch gar nicht lange her, da hat der Waldstetter den Landesliga-​Abstiegskandidaten TSG Hofherrnweiler übernommen. Nach der Rettung folgte ein Platz im oberen Tabellenmittelfeld – an diesem Samstag ( 16 Uhr, Hofherrnweiler) nun kann Benjamin Bilger mit seiner Mannschaft bereits am 27 . Spieltag die Meisterschaft und damit auch den Aufstieg in die Fußball-​Verbandsliga dingfest machen.

Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich vor der Matchball-​Partie gegen Weilheim/​Teck mit Bilger unterhalten und ihn nach seiner Gefühlslage vor diesem besonderen Spiel an diesem Samstag gefragt. „Die Jungs haben eine Riesen-​Entwicklunge genommen, sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Das ist jetzt der verdiente Lohn, den wir uns seit Monaten im Training und in den Spielen erarbeitet haben“, sagt Bilger. Der TSG-​Trainer fügt hinzu: „Dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, den ersten Matchball direkt zu verwandeln. Natürlich hoffe ich, dass wir es schaffen – davor steht aber noch eine Menge Arbeit.“



Mit dem TSV Weilheim/​Teck habe der Tabellenführer einen unangenehmen Gegner zu Gast: „Eine junge Mannschaft, die nur zwei Punkte vom Relegationsplatz weg ist. Dieses Team muss und will hier bei uns gewinnen. Aber das wollen wir auch. Das wird ein ganz hartes Spiel, in dem einem nichts geschenkt wird“, so Bilger.





Das ausführliche Interview lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18 . Mai.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Alex Vogt

52 Sekunden Lesedauer

263 Aufrufe

13 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70