Straßensperrung in Bettringen

» Sonntag, 19. Mai 2019

In der Woche ab Montag, 20 . Mai ‚bis voraussichtlich Freitag, 24 . Mai, wird in Bettringen, die Znaimer Straße im Bereich der Einmündung in die Hans-​Kudlich-​Straße für den Verkehr gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die Hans-​Kudlich-​Straße. Grund für die Sperrung ist, die–ODR führt Arbeiten für die Energieversorgung durch.

