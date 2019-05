Dauerregen: Mehrere Pegel erreichen die Hochwassermeldemarke

» Dienstag, 21. Mai 2019

Galerie (4 Bilder)

Foto: hs

Der heftige Dauerregen sorgt aktuell (Dienstagmittag) auch im Raum Schwäbisch Gmünd für schnell steigende Wasserstände. Mehrere Pegel haben bereits die sogenannte Hochwassermeldemarke erreicht.

Die Hochwassermeldemarke bedeutet jedoch noch keine gefährlichen Überflutungen. Vielmehr handelt es sich um einen Voralarm verbunden mit der Aufforderung an Behörden, Hilfsorganisationen und auch Flussanlieger, die weitere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. Die Meldemarke ist an der Rems in Schorndorf und in Salach an der Fils bereits überschritten. In Schwäbisch Gmünd zwar noch nicht, doch sind Uferwege am Josefsbach und beim Gartencenter Dehner an der Rems überflutet. Die unteren Spazierwege im Gartenschauareal Remspark und Grabenallee wurden gesperrt.

