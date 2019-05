Rückblick auf die vergangenen Kommunalwahlen

» Freitag, 24. Mai 2019

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Am Sonntag sind die Baden-​Württemberger zur Kommunalwahl aufgerufen. Gelegenheit, um im letzten Teil unserer Kommunalwahl-​Serie auf frühere Wahltermine zurückzublicken.

1994

Mit einer Ausnahme fanden in Baden-​Württemberg seit langem die Kommunalwahlen und die Europawahl am gleichen Tag statt. Der Ursprungsgedanke war wohl, dass die wegen des direkten Bezugs vom Wähler früher als besonders wichtig eingestuften Abstimmungen über die Gemeinderäte oder den Kreistag die Wahlbeteiligung für die von vielen lange ignorierte Europawahl in die Höhe treiben sollte. Wie das geklappt hat und welche Wählerbewegungen in Gmünd, Heubach und Lorch seitzu verzeichnen waren, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Manfred Laduch

24 Sekunden Lesedauer

109 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 59