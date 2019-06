Spritztour endet am Laternenmast

Eine Streifenbesatzung wurde am Montagnachmittag im Bereich des Schindelackerweg in Schwäbisch Gmünd auf einen Lancia aufmerksam, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug sollte gegen 17 Uhr angehalten werden, der Fahrer reagierte jedoch nicht und fuhr einfach in Richtung Buchstraße weiter.

Dienstag, 11. Juni 2019

Heinz Strohmaier

Dort stieß er beim Abbiegen gegen ein Laternenmast sowie Verkehrszeichen, wobei am fast wertlosen Pkw Totalschaden entstand. DerJahre alte Fahrer blieb unverletzt, seinJahre alter Beifahrer verletzte sich leicht. Der Schaden am Laternenmast wird aufEuro beziffert. Der-​jährige Fahrer hatte naturgemäß keinen Führerschein und stand vermutlich zudem unter Drogeneinwirkung. Er musste die Polizisten deshalb mit zur Blutentnahme begleiten. Er wurde später seinen Eltern übergeben, ihn erwarten nun entsprechende strafrechtliche Ermittlungen.

