Go-​Ahead am Mittwoch: Züge fahren pünktlich

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Der Wochenstart von Go-​Ahead war wie berichtet sehr holprig, schon am Mittwoch sieht es anders aus: Die Regionalbahnen (RB) fahren pünktlich ab und kommen auch nahezu pünktlich am Zielbahnhof an.

Mittwoch, 12. Juni 2019

Nicole Beuther

41 Sekunden Lesedauer



Hauptproblem der Verspätungen am Tag zuvor waren Probleme bei der Türöffnung infolge der unterschiedlich hohen Bahnsteige. Hierzu erklärte Go-​Ahead, dass jene Schnittstelle zwischen Zug und Bahnsteig das Problem gewesen sei, die regelt, wie die Lücke zum Zug verringert werden kann. Hier habe die Software die Türen blockiert. Bis dieser Fehler vollständig behoben ist, werden die Türtritte nur dort ausgefahren, wo notwendig. Weiterhin Gültigkeit hat der IRE-​Notfallplan. Wie berichtet, ist der Interregio-​Express am Dienstag den ganzen Tag über ausgefallen. Dies wird auch die restliche Woche über der Fall sein. Als Grund für den Ausfall des IRE wurde ein Planungsfehler aufgrund falsch definierter Datensätze im Planungssystem für die Mitarbeiter-​Disposition genannt. Auch dieses Problem soll so schnell wie möglich behoben werden.







Live-​Infos zu den GoAhead-​Verbindungen: go​-ahead​-bw​.de/​f​a​h​r​p​l​a​n​a​u​s​k​u​n​f​t​.​h​t​m​l​?​b​h​f​=​T​S​G​#​w​idget



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

238 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 68