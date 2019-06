Junge Männer ziehen Notbremse im Zug

Drei unbekannten jungen Männern droht eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Am Sonntagabend gegen 23 : 25 Uhr zogen sie auf Höhe von Lorch-​Waldhausen die Notbremse in einem Regionalzug. Der Lokführer hielt daraufhin den Zug am Bahnhof Lorch an.

Montag, 17. Juni 2019

Heinz Strohmaier

Ein Zeuge machte den Lokführer darauf aufmerksam, dass die drei jungen Männer scheinbar grundlos die Notbremse gezogen hatten. Als der Lokführer die Polizei verständigen wollte, schlugen die Männer mit einem Nothammer eine Scheibe des Zuges ein und flüchteten zu Fuß. Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen unter Telefon

