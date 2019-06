Mittagsgebet im Kirchenboot am Remsstrand

Platz nehmen, für einen Moment verweilen und zur Ruhe kommen – selbst im Gartenschau-​Trubel gibt es diese Möglichkeit – im Kirchenboot am Remsstrand. Wer gemeinsam mit anderen beten möchte, der kann dies täglich um 12 Uhr beim Mittagsgebet.

Das religiöse Miteinander in der Stadt zeigt sich auch bei der aktuellen Gartenschau an ganz unterschiedlichen Orten. Unter anderem täglich (von Montag bis Samstag) um zwölf Uhr auf dem Kirchenboot am Remsstrand. Hier sind alle Menschen, ganz gleich welcher Glaubenszugehörigkeit, zum-​minütigen Mittagsgebet mit Liedern, Gebeten und Texten eingeladen. Die RZ war dabei und berichtet in der Dienstagausgabe.

