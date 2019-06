Golf zum Probieren

Der Golfclub Hetzenhof bietet auf dem neu geschaffenen Grün in Lorch-​Waldhausen, direkt am Fahrradweg entlang der Rems in der Nähe des Schulzentrums und des Sportplatzes, an folgenden Tagen ( 16 . Juni, 21 . Juli, 18 . August und 15 . September 2019 ) Events mit dem Golfmobil des BWGV an. Hier haben alle Interessierten die Möglichkeit, kostenlos und mit sehr viel Spaß und unter professioneller Anleitung in das Thema Golfen einzusteigen. Von 10 bis 17 Uhr gibt es an vier Terminen die Chance, sich fürs Golfen zu begeistern.

Der Startschuss für das neue Grün ist schon am Donnerstag, an Vatertag, gefallen. Bis zum Sonntag, 2 . Juni, kann man zwischen 10 und 16 Uhr man das Golfen kostenlos testen. Ehrenamtliche Helfer des GC Hetzenhof werden vor Ort sein.



Wer auf dem öffentlichen Kurzplatz noch größere Schläger ausprobieren möchte, darf dann zum Hetzenhof hoch. Für 23 Euro am Tag können Erwachsene und für 10 Euro Jugendliche Golf spielen. Während der Remstal-​Gartenschau sollen Club-​Mitglieder, Club-​Angestellte und Trainer Besucher im Umgang mit dem „Eisen“ einweisen.



14 . und 15 . September ein besonderes Highlight. Alle weiteren gibt es auf Unter anderem gibt es auch am. und. September ein besonderes Highlight. Alle weiteren gibt es auf www​.golf​club​-het​zen​hof​.de.

