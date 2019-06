Volksfest: Planungen fürs nächste Fest laufen bereits

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Neuer Name, neues Glück? Zumindest beim diesjährigen Gmünder Volksfest hat noch nicht alles wie geplant geklappt. Doch Festwirt und Organisator Dietmar Kübler zeigt sich zuversichtlich, dass der ehemalige Maimarkt nach und nach wieder an Zuspruch gewinnt. Die Planungen für das Oktoberfest laufen bereits.

Montag, 24. Juni 2019

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer



„Wir sind noch nicht ganz aus dem Tunnel draußen, aber ich bin davon überzeugt, dass das Gmünder Volksfest für die Bürger wieder attraktiv wird“, zog Organisator Dietmar Kübler am Montagmittag ein Fazit zu den vergangenen vier Tagen. Die Besucher kamen zwar nicht in Scharen zum Schießtalplatz, aber sie kamen.







Was sich bewährt hat und an was Kübler anknüpfen möchte, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

233 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 76