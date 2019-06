Tegut übernimmt die obere Kaufland-​Etage

Manche Gmünder hatten sich Sorgen um die Lebensmittel-​Versorgung im Osten der Innenstadt gemacht, wenn im nächsten halben Jahr die Kaufland-​Filiale im CityCenter ihre Tore schließt. Doch die Eigentümer gaben am Montag Entwarnung: Die Lebensmittel-​Nachfolge ist geregelt.

Noch bevor die Firma Tegut am. August ihren ersten Markt in Schwäbisch Gmünd auf dem Rehnenhof eröffnet, wurde jetzt bereits der nächste Expansions-​Schritt öffentlich gemacht: Das in Fulda ansässige, zur schweizer Migros-​Gruppe gehörende Unternehmen übernimmt das obere Geschoss der Kaufland-​Filiale im CityCenter, die im Zeitraum Dezember bis Februar dicht macht.

