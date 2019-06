Exhibitionist belästigt Frau im Zug

Symbolfoto: Rems-​Zeitung

Am Dienstagvormittag wurde gegen 9 . 40 Uhr eine Frau im Zug von Aalen nach Stuttgart von einem Exhibitionisten belästigt.

Dienstag, 04. Juni 2019

Manfred Laduch

DerJahre alte Mann hatte sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert. Er wurde kurze Zeit später am Bahnhof in Schwäbisch Gmünd vorläufig festgenommen und später nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Personen die den Vorfall beobachten konnten oder selbst ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten, sich unter Telefon/​beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd zu melden.

