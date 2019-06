Keine erfreulichen Nachrichten für die Zukunft der Gmünder Gießerei

Häufig ist die Eröffnung eines beantragten Insolvenzverfahrens ein gutes Zeichen. Bei der Gmünder Stahl + Edelstahlguss GmbH & Co. KG an der Mutlanger Straße, der früheren Firma Gatter & Schüle, ist das nicht der Fall.

Mittwoch, 05. Juni 2019

Gerold Bauer

In den vergangenen Wochen führten die Verantwortlichen Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren.







Was dabei heraus kam und welche Konsequenzen dies nun hat, steht am 5 . Juni in der Rems-​Zeitung!

Am. Juniwurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Fritz Zanker von der Pluta Rechtsanwaltswurde vom Amtsgericht Aalen zum Insolvenzverwalter bestellt, er war zuvor bereits als vorläufiger Verwalter tätig.

