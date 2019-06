Zeltkirche in Gschwend ab 30 . Juni

Zwei Jahre Vorbereitung liegen hinter den verschiedenen Arbeitskreisen der 15 -​tägigen Zeltkirche in Gschwend. Schon bald – am 30 . Juni – fällt der Startschuss. Zum Gelingen beitragen werden auch die fast 40 teilnehmenden Gruppen und Vereine. „Ein tolles Gemeinschaftsprojekt“, so Bürgermeister Christoph Hald.

Die starke Gemeinschaft und die starke Vielfalt, die Gschwend auszeichne, komme hier deutlich zum Ausdruck, so Hald. Der Bürgermeister ist sich sicher: „Das Projekt wird über Gschwend hinausstrahlen.“ Eines war beim Pressegespräch deutlich spürbar: Die Vorfreude und die Dankbarkeit, dass sich so viele Bürger bereiterklärt haben, mitzumachen. Fast die gesamte Kommune und auch die Umgebung ist in die Vorbereitung und Durchführung eingebunden.

