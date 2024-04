Seenotrettungskreuzer: Kapitän Gregor Jeske aus Gschwend

Er hat einen außergewöhnlichen Beruf: Gregor Jeske ist Kapitän auf der „Hermann Marwede“, dem größten Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGzRS. Privat wohnt er in Gschwend. Nun gibt er einen Einblick in seinen Beruf.

Privat wohnt der 34-​Jährige mit seiner Frau Jasmin und Sohn Kilian in Gschwend – beruflich ist er als Kapitän des Seenotrettungskreuzers „Hermann Marwede“ auf hoher See unterwegs. Am Donnerstag, 25. April, gibt er um 19.30 Uhr bei einer Benefizveranstaltung in der Gemeindehalle einen Einblick in seinen Beruf.

