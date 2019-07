Zeugen gesucht: Diebstahl an der Grundschule

Galerie (1 Bild)

RZ-​Symbolbild

Kaum zu glauben, aber wahr: an einer Grundschule in der Schulstraße in Spraitbach kam es nun zu einem nicht alltäglichen Diebstahl.

Mittwoch, 03. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

16 Sekunden Lesedauer



20

16

0

71

76

65

62

Von der Baustelle an der Grundschule in der Schulstraße entwendeten DiebeSäcke Mörtel,Eimer Armierungsputz sowie fünf Rollen Glasfasergewebe. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Hinweise auf die Diebe beziehungsweise verdächtiger Fahrzeuge unter Telefon:/​

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Spraitbach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

216 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 56