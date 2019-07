Premiere von Shakespeares Sommernachtstraum in Böbingen

Ein Sommernachtstraum — der Name war Programm und bei der Premiere von William Shakespeares Komödie im Park am alten Bahndamm passte einfach alles. In der lauen Luft des späten Sommerabends zeigten die Schauspieler eine herausragende Leistung, die die Aufführung zu einem Genuss machte.

Sonntag, 07. Juli 2019

Eine Initiative des Kulturbeirates der Gemeinde Böbingen im Rahmen der Remstalgartenschau brachte das Londoner Globe Theater auf die Freilichtbühne des Böbinger Parks. Eine Hochzeitsgesellschaft, eine muntere Handwerkergruppe, die zur Hochzeit ein Theaterstück einstudieren will, ein Elfenpaar im Sorgerechtsstreit und zwei junge Paare, die sich in unterschiedlichen Konstellationen mal innig lieben und dann wieder erbittert bekämpfen — das sind die Grundzutaten des 1598 erstmals aufgeführten Klassikers.





Von der gelungenen Darbietung berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.



