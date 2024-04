Böbingen will Seniorenheim-​Zukunft bis September 2024 klären

Foto: Archiv /​bri

Alle Bewohner sind inzwischen aus dem Johanniter-​Pflegehaus in der Scheuelbergstraße in Böbingen ausgezogen. Der Pachtvertrag endet am 31. Dezember 2024. Gespräche mit möglichen Nachfolgern als Betreiber der Pflegeeinrichtung laufen.

Mittwoch, 17. April 2024

Benjamin Richter

51 Sekunden Lesedauer



Innerhalb der nächsten sechs Monate soll Klarheit darüber geschaffen werden, wie es mit dem Seniorenzentrum in Böbingen weitergeht. So steht es in einer Mitteilung aus dem Rathaus, die die Rems-​Zeitung am Mittwochmorgen erreichte: „Die Gemeindeverwaltung erwartet, dass hinsichtlich der Zukunft des Seniorenzentrums bis spätestens zum dritten Quartal 2024 eine Entscheidung getroffen werden kann“, heißt es dort.

Seit Anfang dieses Monats sind aus dem Pflegewohnhaus der Johanniter an der Scheuelbergstraße nach Angaben von Bürgermeister Jürgen Stempfle alle Bewohner ausgezogen und in umliegenden Einrichtungen untergekommen.

Nach der kurz vor Weihnachten 2023 angekündigten Auflösung des Pachtvertrags entrichtet der Träger noch bis Ende dieses Jahres die vertraglich vereinbarte Pacht an die Gemeinde und kümmert sich um die Gebäudeunterhaltung, bevor sich diese Aufgaben und alle Nutzungsrechte für das Grundstück zum Jahreswechsel – Stand jetzt – an die Gemeinde Böbingen zurück übertragen.





Welches Ziel sich die Gemeinde gesetzt hat und wofür man sich in den Gesprächen mit möglichen künftigen Betreibern offen zeigen will, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die gesamte Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



