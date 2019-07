Wahlbeteiligung von 32 Prozent bei Böbinger Bürgermeisterwahl

Mit 1000 Stimmen wurde der Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle am Sonntag in seinem Amt bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 32 Prozent, was vermutlich auch daran lag, dass Stempfle ohne Gegenkandidat angetreten war.

Stimmberechtigt waren insgesamt 3693 Böbinger, davon hatten am Sonntag 1133 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.





Die RZ berichtet in der Montagausgabe ausführlich zur Böbinger Bürgermeisterwahl.



