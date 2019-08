Faszination Schwert: Ausstellung im Prediger eröffnet

Galerie (9 Bilder)

Fotos: gbr

Seit altersher und in nahezu allen Kulturen ranken sich viele Mythen um Schwerter und um legendäre Krieger, die damit quasi unbesiegbar waren. Eine in Stuttgart viel beachtete Ausstellung zum Thema „Schwert“ ist nun bis Oktober im Prediger zu sehen.

Montag, 12. August 2019

Gerold Bauer

46 Sekunden Lesedauer



Mit dem Schwert in der Hand zogen schon die römischen Truppen am Limes entlang durch den Gmünder Raum. Deutlich länger als die römische Variante waren dann jene Schwerter im Mittelalter, mit denen auch Ritter aus Württemberg an den Kreuzzügen teilnahmen. Was sie dabei erlebten, wurde bei der Staufersaga in eindrucksvollen lebendigen Bildern vor Augen geführt.

Dass die im Stuttgarter Landesmuseum gut angekommene Ausstellung „Faszination Schwert“ nun den Weg in die Stauferstadt gefunden hat, ist ein weiterer Mosaikstein, wie hier in Gmünd das Mittelalter immer wieder in den Blickpunkt gerückt wird. Weder der Gmünder Oberbürgermeister noch der hochrangige Repräsentant des Landesmuseums sowie die Ausstellung selbst blenden aus, dass bei aller Faszination, die von hochwertigen Schwertern ausgeht, nicht vergessen werden darf, dass es sich dabei um eine todbringende Waffe gehandelt hat.







Der komplette Bericht über die Ausstellungseröffnung steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung!







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

314 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57