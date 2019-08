Nightlife im Remspark bei SWR 3 Goes Clubbing

Dass anstelle der ursprünglich geplanten Tunnelparty „ SWR 3 Goes Clubbing“ im Remspark rückte, schien spätestens am Samstagabend keiner mehr zu bedauern.

Die Party im Rahmen des Gmünder Sommerfestes war so, wie man es von-​DJ Josh Kochhann, der seit Jahren beim Gmünder Stadtfest auftritt, gewohnt ist: Auf sympathische Art und Weise präsentierte er die besten Hits aus aller Welt – alte Songs ebenso wie neue. Auch die beiden Live-​Performer sorgten für beste Partylaune vor der Remsparkbühne, vor der sich viele Besucher aller Altersklassen eingefunden hatten. Mehr zur Party können sie am. August in der Rems-​Zeitung lesen

