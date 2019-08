Wochenende: Auf die sanfte Tour

Wochenende — mitten in den Ferien! Das ist die Zeit, in der sich nicht eine Veranstaltung an die andere reiht. Also ein bisschen mehr Zeit zum Lesen bleibt. Und das lohnt sich auch an diesem Samstag. Die 16 -​seitige Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung bietet wieder interessante Themen und ein großes Ferien-​Gewinnspiel.

Freitag, 16. August 2019

Heinz Strohmaier

unter allen richtigen Antworten einen Gutschein für zwei Personen im Hotel A-​Rosa in Travemünde. Der Gutschein hat einen Wert von 716 Euro.

„Auf die sanfte Tour“ soll es in unserer Titelgeschichte gehen. Die Alpen leiden unter ihrer Beliebtheit: Es ist zu voll!

Wie es anders geht, zeigen die Bergsteigerdörfer.

Ein anderes Thema findet man auf der Seite „Kind+Kegel“ ow es um die Frage geht: Wie verhält man sich eigentlich, wenn die erwachsenen Kinder riskante Sachen machen?

Interessante Ansätze, interessante Seiten und dazu interessante Reisetipps und eine Rätselseite. Ein lesenswertes Wochenende kann kommen.











Sieben Wochen lang gibt es in unserem Reiseteil wertvolle Preise zu gewinnen. Diese Woche verlosen wir

