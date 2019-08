Waldaktionstag im Naturatum im Taubental

Galerie (5 Bilder)

Fotos: msi

An 15 Stationen konnten Kinder, Jugendliche und Familien am Samstag erleben, was der Wald alles zu bieten hat und sich kulinarisch, handwerklich oder künstlerisch mit dem Wald, dem Rohstoff Holz oder den zahlreichen Waldbewohnern beschäftigen.

Sonntag, 25. August 2019

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



„Die ältere Generation ist noch im Wald aufgewachsen, die hat einen ganz anderen Bezug und eine ganz andere emotionale Nähe als die Kinder und Jugendlichen heute, die viel mehr auf Technik programmiert sind“, erläuterte Wolf Noack vom Forstdezernat, warum der Waldaktionstag so wichtig ist.







Über den Aktionstag und die einzelnen Stationen berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

229 Aufrufe

8 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 54