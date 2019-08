Straßenfest in Mögglingen

Seit Ende April ist die Mögglinger Ortsumfahrung eröffnet und die Auswirkungen sind bemerkenswert. Die Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt ist auf rund ein Zehntel der früheren Verhältnisse zurückgegangen. Am Samstag, 31 . August, wird dies mit einem Straßenfest ab 16 Uhr entlang der Ortsdurchfahrt gefeiert.

Es wird ein schönes Rahmenprogramm mit mehreren musikalischen Beiträgen geben, außerdem Unterhaltung für Kinder und natürlich ausreichend Sitzgelegenheiten, um die Ortsdurchfahrt symbolisch in Besitz zu nehmen.Die Ortsdurchfahrt wird zu diesem Zweck zwischen Kirchstraße und Lauterstraße am. August ab zirkaUhr für den Aufbau voll gesperrt. AbUhr werden wir dann mit dem Fest beginnen, das bis Mitternacht andauern soll. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. August.

