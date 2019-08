Stabübergabe von Böbingen an Weinstadt

Fotos: Gerhard Nesper

Nach einer ereignisreichen Highlightwoche übergab Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle am Sonntag Nachmittag auf der Bühne im Park am alten Bahndamm den Staffelstab der Remstalgartenschau an Oberbürgermeister Michael Scharmann aus Weinstadt.

Sonntag, 04. August 2019

Gerhard Nesper

Zunächst aber unterhielt der Musikverein Böbingen unter der musikalischen Leitung von Jonathan-​Rhys Thomas mit böhmisch-​mährischer Blasmusik, aber auch mit Songs von SimonGarfunkel, von Truck Stop und Helene Fischer die zahlreichen Gäste. Jürgen Stempfle hieß danach die Besucher willkommen, darunter auch einige aus Weinstadt, die ihren Oberbürgermeister nach Böbingen begleitet hatten.Was der Schultes und sein Kollege zu sagen hatten, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

