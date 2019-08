Ohne viele Helfer und Unterstützer wäre Kidstown undenkbar

Kidstown ist in die zweite Woche gestartet. Ein guter Zeitpunkt um darüber zu sprechen, was an Organisation und Arbeit hinter der Kinderstadt steckt. Mit 150 Kindern und 47 Betreuern ist ordentlich was los. Klar, dass auch viele Helfer und Unterstützter mit anpacken müssen, dass alles glatt läuft.

Dienstag, 06. August 2019

Edda Eschelbach

Das Betreuer-​Team ist mitEhrenamtlichen dieses Jahr enorm groß. Doch auch ohne die Unterstützung der Stadt, des Bauhofs und einiger Unternehmen, wäre Kidstown nicht zu stemmen. Eine sehr wichtige Stütze sind seit sieben Jahren die Küchenhelfer von Bischof-​Sproll-​Haus, die eine ganze Woche Urlaub opfern, um in Kidstown ihre Aufgaben zu erfüllen. Was sie dort genau machen, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. August.

