Flucht vor der Polizei

E in 51 Jahre alter Dacia-​Fahrer versuchte am Montagabend vergebens, sich in Schwäbisch Gmünd einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Mann versuchte gegen 21 . 30 Uhr mit teils hoher Geschwindigkeit sowie Überholmanöver im Innenstadtbereich eine Streifenbesatzung abzuschütteln, die den Fahrer routinemäßig kontrollieren wollte.

Dienstag, 10. September 2019

Heinz Strohmaier

In der Katharinenstraße schließlich hielt der Mann dann doch an. Bei der Kontrolle wurde von den Beamten dann festgestellt, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte. Er musste die Polizisten deshalb mit zur Blutentnahme begleiten.

