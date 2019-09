Neues Programmheft der Volkshochschule

„Afrika: mehr als Wüste, Wein und wilde Tiere“ – der Titel des neuen VHS –Programmes spiegelt sich nicht nur auf dem Titelbild des Programmheftes wider, sondern zieht sich auch quer durch alle Fachbereiche.

Über den VHS –Themenschwerpunkt und die vielen weiteren Angebote berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Der Semesterschwerpunkt beschäftigt sich weniger mit den touristischen Zielen Afrikas, sondern geht in die Tiefe und versucht den Kursteilnehmern durch Vorträge, Kochkurse und Instrumenten-​Workshops Einblick zu geben in das Leben der Menschen dort. Einige der Referenten der neuen Programmreihe zum Semesterschwerpunkt Afrika haben selbst einige Zeit in Afrika gelebt oder stammen von dort.

