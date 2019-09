Gartenschauen in Gmünd: Bleibendes geschaffen

Nach der Gartenschau ist vor der Gartenschau – so hieß es 2014 , als die Landesgartenschau zu Ende ging, aber schon klar war, dass 2019 als nächstes Projekt die Remstalgartenschau auf dem Programm stehen wird. Dieses Mal ist es anders – aber alles vorbei ist trotzdem nicht, denn es wurden bleibende Werte geschaffen.

An diesem Wochenende geht es im Gmünder Gartenschaugelände noch mal so richtig rund – danach wird es im Hinblick auf die großen Veranstaltungen etwas ruhiger. Die Gartenschau endet offiziell zwar erst im Oktober, aber in Gmünd werden schon ab Montag Zug um Zug die eintrittspflichtigen Erlebnisbereiche zurück gebaut. Auch die Ehrenamtlichen können ihre grüne Uniform dann an den Nagel hängen. Die meisten von Ihnen werden sich allerdings weiterhin an bürgerschaftlichen Aktionen beteiligen. Die Rems-​Zeitung hat sich unter den „Grünen“ umgehört.





