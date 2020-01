Miteinander reden, essen und beten

Unter dem Motto „Miteinander reden, essen, beten“ findet in der Zeit vom 26 . Januar bis zum 2 . Februar in den Räumlichkeiten des Waldstetter Seniorenzentrums St. Johannes die 3 . Ökumenische Vesperkirche statt.

Freitag, 17. Januar 2020

Heinz Strohmaier

Initiator, Mitorganisator und Bürgermentor Bernd Krieger erklärte bei einem Pressegespräch am Freitag, die Vesperkirche sei ein Ort der Begegnung, der nicht nur sozial Schwachen helfen will, sondern auch ein Ort, der Menschen verbinde. Auch in diesem Jahr sei die Resonanz sehr gut und es mache immer noch so viel Spaß wie beim ersten Mal. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 11 . 45 Uhr mit einem geistlichen Impuls, mit anschließendem Mittagessen und dem Unterhaltungsprogramm. An beiden Sonntagen wird jeweils ein kurzer ökumenischer Gottesdienst abgehalten. Ausf. Bericht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



