Das hat sich beim neuen Kursangebot der VHS Schwäbisch Gmünd geändert

Foto: mia

1250 Vorträge und Kurse auf 176 Seiten im Kursprogramm: Die VHS Schwäbisch Gmünd hat ihr neues Programm vorgestellt. Was dort alles angeboten wird.

Freitag, 31. Januar 2020

Eva-Marie Mihai

1 Minute 9 Sekunden Lesedauer



Man ziehe schon die Parallelen zu den goldenen Zwanzigern, sagt VHS-​Leiterin Ingrid Hofmann. Auch damals habe man Angst vor dem technischen Wandel gehabt. „Existenzängste haben den Nationalsozialismus in der Weimarer Republik gefördert“, sagt Hofmann.







Daher spiele die Meinungsfreiheit im aktuellen Programm eine große Rolle.

In Kooperation mit der PH Schwäbisch Gmünd gibt es eine Podiumsdiskussion mit Politikwissenschaftler HamedAbdel-​Samad, am 20 . April. Acht Tage später, am 28 . April, redet die Journalistin Ines Pohl über „Pressefreiheit in Gefahr“. Es geht dabei um die Rolle von Medien in Zeiten des Populismus. Sie war Chefredakteurin der taz und beginnt jetzt einen Job in Washington, kurz vorher kommt die gebürtige Mutlangerin in die VHS. Joachim Gauck, ehemaliger Bundespräsident, kommt am 27 . Mai nach Gmünd und liest aus seinem neuen Buch „Toleranz einfach schwer“. Eine Podiumsdiskussion mi Journalisten, Experten und Christian Lindner, Bundesvorsitzender FdP gibt es am Dienstag, 19 . Mai, im Prediger.





Das digitale Angebot sei stark ausgebaut worden, sagt Hofmann. „Das ist super für den ländlichen Raum, weil bei den Online-​Streams jeder gemütlich von sich zuhause aus teilnehmen kann.“ In verschiedenen Kursen wird der Unterricht durch digitale Medien und die vhs.cloud ergänzt. Es gibt ganze Kurse und Vorträge im Internet. Ab dem. Februar beteiligt sich die Gmünder VHS am bundesweiten kostenlosen Online-​Kurs zur naturnahen Bienenhaltung. Ein weiteres Angebot in diesem Bereich ist „Zwitschern und Summen – Twittern und Bloggen für die Bienen“. In zwei Workshops werden die wichtigsten Grundlagen von Twitter und Blogs vermittelt.

