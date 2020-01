Bewohner als Brandstifter?

Am Samstagabend, gegen 17 Uhr, bemerkten mehrere Zeugen Rauch und Flammenschein aus einem der Zimmer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Weißensteiner Straße. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Zimmer bereits in Brand. Die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Sonntag, 05. Januar 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

Erste Ermittlungen der Polizei haben offenbar einen Verdacht auf Brandstiftung gegen den Wohnungsinhaber ergeben. In der Nacht teilte die Polizei mit, dass man den 32 jährigen Bewohner des Erdgeschosszimmers vorläufig festgenommen habe. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60000 Euro. Alle Zimmer im Erdgeschoss sind derzeit unbewohnbar. Die Personen wurden vorübergehend anderweitig untergebracht.



