Autofahrer kracht auf glatter Fahrbahn in einen Transporter

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Dienstagmorgen verletzt worden. Ein Autofahrer war auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern gekommen.

Dienstag, 07. Januar 2020

Eva-Marie Mihai

EinJahre alter Opel-​Fahrer fuhr am Montagmorgen die Verlängerung der Bahnhofstraße (Alte B) vom Verteiler Iggingen kommend in Richtung Böbingen. ImBereich einer Linkskurve kam er gegenUhr auf der glatten Fahrbahnins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrspur. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommendenJahre alten Fahrer eines Transporters zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und kamen abseits der Fahrbahn zum Stehen. Sie mussten jeweils abgeschleppt, die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Dauer der Maßnahmen war die Straße voll gesperrt. Der Sachschaden wird aufEuro geschätzt.

