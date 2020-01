Dr. Stefan Horrer ist neuer Amtsleiter

Dr. Stefan Horrer ist der neue Leiter des Amts Schwäbisch Gmünd des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-​Württemberg. Finanzstaatssekretärin Gisela Splett führte ihn am Mittwoch offiziell ins Amt ein. Die Begrüßung zum Festakt im Prediger übernahm Annette Ipach-​Öhmann, Direktorin des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-​Württemberg.

Dr. Horrer folgt auf Claus Schüßler, der rund sieben Jahre an der Spitze des Amts stand und nun im Ruhestand ist. Bei der feierlichen Amtsübergabe in Schwäbisch Gmünd wies Splett auf die Rolle der Staatlichen Vermögens– und Hochbauverwaltung hin, die für knapplandeseigene Gebäude und rundHektar Fläche zuständig ist. Zur der Feierstunde im Gmünder Prediger, bei der Carl Schüßler verabschiedet und Stefan Horrer in das Amt eingesetzt wurde, waren zahlreiche Gäste gekommen. Den Bericht zur Veranstaltung können sie am. Januar in der Rems-​Zeitung lesen.

