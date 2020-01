Weihnachtsbäume haben ausgedient

Er bildet bei vielen Menschen den glanzvollen Mittelpunkt der Weihnachtsdekoration: Der Christbaum. Doch kaum, dass das Fest vorüber ist, liegt er am Straßenrand – unbeachtet, glanzlos und ganz ohne Baumschmuck. Gemeinsam mit vielen anderen Nadelbäumen, die teils aussehen wie frisch gefällt. Was passiert mit all den Bäumen? Die RZ hat nachgefragt.

250 Tonnen an Weihnachtsbäumen werden von den Ostälblern jährlich zu den Sammelstellen gebracht und von der GOA abgeholt.







Wohin die Bäume gebracht werden und was mit ihnen passiert, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Wer theoretisch jetzt einen Weihnachtsbaum in der Wohnung aufstellen möchte, der hat die große Auswahl: An den Christbaumsammelstellen im Ostalbkreis wachsen die Nadelbaum-​Berge ab dem. Januar stets rasant in die Höhe.

