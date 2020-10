Für den Senior kam jede Hilfe zu spät

Symbol-​Foto: gbr

Am Dienstagmorgen gegen 10 : 15 Uhr war ein 70 -​jähriger Opel-​Fahrer im Raum Ellwangen von Rötlen kommend auf einem Gemeindeverbindungsweg in Richtung L 1060 — unterwegs. Dabei kam er vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal auf einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Dienstag, 13. Oktober 2020

Gerold Bauer

Der 70 -​Jährige wurde zwar durch zwei vorbeikommende Autofahrer aus seinem brennenden Fahrzeug gezogen und bis zum Eintreffen eines Notarztes reanimiert. Der Notarzt versuchte ebenfalls den Senior zu reanimieren, musste allerdings dann den Tod des Mannes feststellen.

Der Opel fing durch den Verkehrsunfall Feuer und brannte letztlich vollständig aus. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Gemeindeverbindungsweg von der L 1060 nach Rötlen musste während der Einsatzmaßnahmen vorübergehend gesperrt werden.

