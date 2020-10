Abriss des Wißgoldinger Löwen

Das ehemalige Gasthaus Löwen in Wißgoldingen steht schon lange leer. Und fast genauso lange hatte die Gemeinde Waldstetten ein Auge auf das Areal geworfen. Als es dann im Jahre 2019 veräußert wurde, griff die Gemeinde zu. Die Abbrucharbeiten sind schon im vollen Gange.

Donnerstag, 15. Oktober 2020

Gerhard Nesper

Das Grundstück, das rundQuadratmeter umfasst, sei ein „echtes Filetstückchen“ so Schultes Michael Rembold. Zentral gelegen, Bezirksamt, Kindergarten, Kirche und Dorfmärktle nicht weit entfernt und bequem zu Fuß zu erreichen, sei es ein Platz, der sich geradezu zur Ortskernentwicklung anbiete. Zusammen mit einer weiteren Liegenschaft in unmittelbarer Nähe habe die Gemeinde rundEuro inklusive Abbruch und Entrümpelung des Gebäudes sowie Freilegen des Geländes mit großem Einverständnis des Gemeinderats investiert. Das Land Baden Württemberg beteiligte sich mit dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum mitEuro. Was aus dem Gelände werden soll, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

