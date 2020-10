Autofahrerinnen nach Unfall schwer verletzt

Zwei Autofahrerinnen sind frontal zusammengestoßen, beide wurden dabei schwer verletzt.

Samstag, 17. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

Am Freitag gegenUhr fuhr eine-​jährige Peugeot-​Fahrerin von Oberbettingen kommend in Richtung Bargau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die-​Jährige erst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte dann nach links auf die Gegenfahrspur. Eine-​jährige entgegenkommende Mercedes-​Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Zur Unfallaufnahme und Verletzten-​Bergung wurde der Streckenabschnitt zeitweise vollständig gesperrt. Durch den Unfall erlitt die-​jährige Peugeot-​Fahrerin lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die-​jährige Mercedes-​Fahrerin wurde schwer verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwaEuro.

