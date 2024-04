Katholische Bücherei Bettringen: Neuer Standort

Die Katholische öffentliche Bücherei in Bettringen ist nun an einem neuen Standort zu finden. Durch den Umzug ergeben sich gleich mehrere Vorteile für die uralte Bettringer Institution.

Wo die neue Bücherei jetzt zu finden ist und wann sie geöffnet ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Fast schon immer habe es sie gegeben, so Pfarrer Tobias Freff, die Katholische Öffentliche Bücherei St. Cyriakus. In der Pfarrchronik lasse sich aber nicht finden, seit wann es diese Institution im größten Schwäbisch Gmünder Stadtteil Bettringen gebe. Aber sie sei jung und dynamisch geblieben, so der Geistliche weiter. So konnte in Bettringen die Eröffnung an einem neuen Standort gefeiert werden.

