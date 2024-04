SG Bettringen lädt zum Zeltfest – „Illertaler“ bitten zum Tanz in den Mai

Foto: Illertaler

Bereits zum 36. Mal veranstaltet die Fußballabteilung der SG Bettringen ihr beliebtes Zeltfest. Zum Auftakt sorgt am Dienstag, 30. April, ab 20.45 Uhr die zwölfköpfige Partyband „Illertaler“ für einen stimmungsvollen Tanz in den Mai.

Montag, 29. April 2024

Franz Graser

45 Sekunden Lesedauer



Das Kennzeichen der Partyband ist, dass zwölf Freundinnen und Freunde auf der Bühne stehen, und sich die dadurch entstehende positive Energie direkt auf das Publikum überträgt. Dies beweisen die „Illertaler“ jährlich beispielsweise auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sowie bei vielen anderen Partys im süddeutschen Raum und auch im nahegelegenen Ausland. Das Dabeisein lohnt sich also am Abend des 30. April.







Einen Tag später folgt am Maifeiertag nach dem obligatorischen Frühschoppen der Mittagstisch mit Hähnchen und Leckerem vom Grill. Natürlich wird es am 1. Mai mit dem Musikverein Bettringen auch wieder Blasmusik vom Feinsten geben. Traditionell steigt seit nunmehr mehr als drei Jahrzehnten am Abend des 30. April in Bettringen eine Zeltfest-​Party, die in der Region ihresgleichen sucht.







Informationen zum weiteren Programm, zum Festablauf und zum Vorverkauf der Karten zum Tanz in den Mai finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



255 Aufrufe

183 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen