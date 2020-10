SEK-​Einsatz in Tonolzbronn: Mann wurde festgenommen

Über mehrere Stunden zog sich am Samstagabend ein Polizeieinsatz. Ein junger Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, verschanzte sich in seinem Haus und drohte dabei, dass er ein Messer einsetzen werde. Schließlich stürmte ein Sondereinsatzkommando der Polizei das Haus und nahm den Mann fest.

Samstag, 17. Oktober 2020

Gerold Bauer

Auslöser war vermutlich ein häuslicher Streit. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren in den kleinen Teilort von Ruppertshofen geeilt, auch Beamte der Hundestaffel. Zudem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, weil zunächst nicht klar war, ob der Mann überhaupt zu Hause ist. Die Polizei versuchte den Mann lange Zeit zu beschwichtigen, doch dies führte nicht zum Erfolg, so dass das SEK gerufen wurde. Auch ein Notarztteam vom DRK war vor Ort, doch zum Glück mussten die Retter nicht eingreifen.

