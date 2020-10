Dr. Hagen Nowottny feiert seinen 85 . Geburtstag

Foto: gbr

Ganz so wild wie früher treibt er es in Sachen Ehrenamt und Beruf nicht mehr, aber ein aktives Leben führt der Tierarzt Dr. Hagen Nowottny immer noch. Heute feiert der sehr vielseitig begabte und interessierte Eschacher seinen 85 . Geburtstag.

Dienstag, 27. Oktober 2020

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Dr. Nowottny – von seinen Bekannten auch gerne in Anspielung an den James-​Bond-​Klassiker „Dr. No“ genannt – war selbst in einem Alter, in dem die meisten Leute längst den Ruhestand genießen, noch so aktiv, dass man hätte denken können, es gebe in zwei oder dreimal. Er ist bekannt als Tierarzt, Pferdeverbandsfunktionär, Jäger und Musiker. Und dies ist bei weitem noch nicht alles.







Zum Geburtstag am 27 . Oktober schildert die RZ sein interessantes Leben!



Da er zeitlebens eine sehr geselliger, humorvoller sowie beliebter Mensch war und sich diese Charaktereigenschaft bis ins Alter bewahrt hat, wird die Schar der Gratulanten ohne Zweifel groß sein.

